Gülmeni İsterim sözleri! Şekersiz - Gülmeni İsterim şarkı sözleri!
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Gülmeni İsterim sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Şekersiz'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Gülmeni İsterim şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Gülmeni İsterim mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Gülmeni İsterim şarkı sözleri! Gülmeni İsterim dinle! Şekersiz - Gülmeni İsterim sözleri! Gülmeni İsterim şarkı sözü! İşte detaylar...
Şekersiz Gülmeni İsterim şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Keskin şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Gülmeni İsterim mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Şekersiz Gülmeni İsterim şarkısı sözleri...
GÜLMENİ İSTERİM SÖZLERİ
Geçer bir gün, geçer
Güzel şeyler olur hemen
Kimin kalır izi
Üzmesek mi hiç
Birbirimizi?
***
Bir kere de azıcık bana sen gelir misin…
***
Gün, gece yetmedi
Aşığım hem deli
Gülmeni isterim gülüm, gülmeni…
Hep seni bekledi
O delinin biri
Bilmeni isterim bunu, bilmeni…
***
Akarsa yaşlar,
Enerji, yıllar
Hepsi feda olsun canım, senin hatrına
Mesafe, yollar
Sorun mu bunlar
Senden gelen nedir gelsin, değer aşkına
***
Gün, gece yetmedi
Aşığım hem deli
Gülmeni isterim gülüm, gülmeni…
Hep seni bekledi
O delinin biri
Bilmeni isterim bunu, bilmeni…