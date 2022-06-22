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Gülmeni İsterim sözleri! Şekersiz - Gülmeni İsterim şarkı sözleri!

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Gülmeni İsterim sözleri! Şekersiz - Gülmeni İsterim şarkı sözleri!

Gülmeni İsterim sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Şekersiz'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Gülmeni İsterim şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Gülmeni İsterim mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Gülmeni İsterim şarkı sözleri! Gülmeni İsterim dinle! Şekersiz - Gülmeni İsterim sözleri! Gülmeni İsterim şarkı sözü! İşte detaylar...

Şekersiz Gülmeni İsterim şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Keskin şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Gülmeni İsterim mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Şekersiz Gülmeni İsterim şarkısı sözleri...

GÜLMENİ İSTERİM SÖZLERİ

Geçer bir gün, geçer

Güzel şeyler olur hemen

Kimin kalır izi

Üzmesek mi hiç

Birbirimizi?

***

Bir kere de azıcık bana sen gelir misin…

***

Gün, gece yetmedi

Aşığım hem deli

Gülmeni isterim gülüm, gülmeni…

Hep seni bekledi

O delinin biri

Bilmeni isterim bunu, bilmeni…

***

Akarsa yaşlar,

Enerji, yıllar

Hepsi feda olsun canım, senin hatrına

Mesafe, yollar

Sorun mu bunlar

Senden gelen nedir gelsin, değer aşkına

***

Gün, gece yetmedi

Aşığım hem deli

Gülmeni isterim gülüm, gülmeni…

Hep seni bekledi

O delinin biri

Bilmeni isterim bunu, bilmeni…

GÜLMENİ İSTERİM DİNLE

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