TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Gullurikya yapıldı. İzleyiciler, Gullurikya tarifini araştırmaya başladı. Peki, Gullurikya nedir, nasıl yapılır? MasterChef Gullurikya tarifi ve yapılışı! Gullurikya nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dış oyun için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde yöresel yemekler yapıldı. Peki, Gullurikya nedir, nasıl yapılır? MasterChef Gullurikya tarifi ve yapılışı! Gullurikya nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

GULLURİKYA NEDİR?

Gullurikya, bir çeşit tatlıdır. Malzemeleri buğday unu, su ve tuzdur. Keçiboynuzu (Harnup) pekmezinde pişirilir. Kıbrıs mutfağında yapılmaktadır. Güney ve Kuzey Kıbrıs'ta sevilerek tüketilir.