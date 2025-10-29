Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter mi öldürdü? SON DAKİKA! Güllü'yü kızı mı öldürdü? Kızı itiraf etti!

Haberler

Ülkemizde gündem olan bir olayda, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ölümü üzerinde duruluyor. Olayın detaylarına dair bilgiler henüz netlik kazanmış değil, ancak bazı iddialar Gülter'in ölümünün annesi tarafından gerçekleştirildiğini öne sürüyor. Peki, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter mi öldürdü? Güllü'yü kızı mı öldürdü? Detaylar haberimizde...

Türk müziğinin güçlü sesi, arabesk ve fantezi türünün unutulmaz isimlerinden biri olan Güllü'nün 26 Eylül sabahı Yalova'daki evinin 6. katından düşerek yaşamını yitirmesi, müzik dünyasını yasa boğarken kamuoyunda da büyük bir şok etkisi yarattı. Sanatçının ani ölümüyle birlikte, olayın perde arkasına dair farklı iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada "Güllü'yü kızı mı öldürdü?" paylaşımları hızla yayıldı! Peki, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter mi öldürdü? Güllü'yü kızı mı öldürdü? Güllü'nün ölümüne dair son dakika gelişmeleri haberimizde!

GÜLLÜ'YÜ KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER Mİ ÖLDÜRDÜ?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü'nün ani ölümü, 2025 yılının en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Ünlü sanatçı, 26 Eylül sabahı Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından, "Güllü'yü kızı mı öldürdü?" iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu söylentilerin fitilini ateşleyen isim, Güllü'nün yakın çevresinden olduğu öne sürülen Ferdi Aydın oldu. Aydın, olayın bir kaza olmadığını iddia ederek elindeki WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtlarını savcılığa sundu. Bu kayıtların bir kısmında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen "Annemi öldürdüm" ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

Ancak bu iddialar şu an için yalnızca birer iddia niteliği taşıyor. Savcılık, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü biçimde sürdürüyor. Resmî makamlar, şu ana dek cinayet yönünde kesinleşmiş bir delile ulaşıldığına dair bir açıklama yapmadı.

GÜLLÜ'YÜ KIZI MI ÖLDÜRDÜ?

Sosyal medyada hızla yayılan bu soru, kamuoyunda ciddi bir yankı uyandırdı. Ancak eldeki bilgiler, olayın hâlâ belirsizlik taşıdığını gösteriyor.

Olay günü evde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bulunduğu biliniyor. Gülter, savcılığa verdiği ifadede, annesinin sabah saatlerinde müzik eşliğinde dans ederken dengesini kaybedip pencereden düştüğünü söyledi. Bu açıklama, olayın "kaza" olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Buna karşın, Ferdi Aydın'ın ortaya koyduğu iddialar kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu. Aydın, Tuğyan'ın bir aile dostuna gönderdiği mesajlarda "Annemi öldürdüm" dediğini öne sürdü. Ayrıca bu mesajların bir kısmının silindiğini, ancak kendisinde bazı kayıtların bulunduğunu iddia etti.

Tüm bu iddialar şu anda savcılık tarafından inceleniyor. Soruşturma süreci tamamlanmadan "Güllü'yü kızı öldürdü" ifadesi kesin bir sonuç olarak değerlendirilemiyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

GÜLLÜ NEDEN NASIL ÖLDÜ?

Olayın ardından yapılan ilk incelemelere göre Güllü, sabah saatlerinde Yalova'daki evinin cam kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Olay yerinde yapılan araştırmada herhangi bir darp izi ya da boğuşma belirtisine rastlanmadığı öğrenildi.

Bilirkişi raporunda, evin zemininde kaygan parke bulunduğu, pencere eşiğinin ise oldukça alçak olduğu tespit edildi. Ayrıca otopsi raporunda, Güllü'nün kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Bu durum, kazara düşme ihtimalini kuvvetlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Bununla birlikte, olay yerinde çekilen bazı görüntüler ve ses kayıtları da kriminal incelemeye alındı. Tüm teknik analizler tamamlanmadan, olayın "kaza mı yoksa cinayet mi" olduğu yönünde net bir kanaate varılması mümkün görünmüyor.

Güllü'nün yakın çevresi, sanatçının son dönemlerinde ruhsal olarak yorgun olduğu, aile içi bazı gerginlikler yaşadığı yönünde ifadelerde bulundu. Ancak bunlar da yalnızca tanık anlatımları olup, ölüm nedenine ilişkin resmi delil niteliği taşımıyor.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER KİMDİR?

Güllü'nün vefatıyla birlikte en çok merak edilen isim, şüphesiz kızı Tuğyan Ülkem Gülter oldu. 1998 doğumlu olan Tuğyan Ülkem, çocukluk yıllarını annesiyle birlikte geçirdi ve çoğu zaman onun sahne çalışmalarında yanında yer aldı. Sosyal medyada aktif olmayan Tuğyan, genellikle özel hayatını gizli tutmayı tercih etti.

Annesinin ölümünün ardından hedef haline gelen Tuğyan Ülkem Gülter, hakkında ortaya atılan iddialara televizyon programında yanıt verdi. "Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer iddialar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?" sözleriyle suçlamaları reddetti.

Tuğyan'ın bu açıklamaları, olayın seyrinde yeni bir tartışma başlattı. Bir yandan cinayet iddiaları gündemde kalırken, diğer yandan Güllü'nün ölümünün talihsiz bir kaza olabileceği görüşü güçlenmeye başladı.

