Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güllerin Savaşı Cihan neden öldü? Sorusu, izleyiciler tarafından merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor ve araştırılıyor. Peki, Güllerin Savaşı Cihan neden öldü? Güllerin Savaşı Cihan ölüm sebebi ne?

Güllerin Savaşı Cihan neden öldü? Sorusu, Güllerin Savaşı dizisini izlemekte olan kişiler başta olmak üzere birçok kişinin gündeminde yer almakta. Kanal D'de cumartesi günleri ekrana gelen "Güllerin Savaşı" isimli dizi daha öncesinde durdurulma haberleri ile gündeme gelmişti. Peki, Güllerin Savaşı Cihan neden öldü? Güllerin Savaşı Cihan ölüm sebebi ne?

GÜLLERİN SAVAŞI CİHAN NEDEN ÖLDÜ?

Güllerin Savaşı dizisinde Cihan karakteri intihar ederek ölmektedir. İntihar etmesinin sebebi ise Gülru ve Gülfem'in konuşmalarına kulak misafiri olmasıdır. Cihan, bu hale gelmesinin gerçek sorumlusunun ablası olduğunu anlaması nedeniyle intihar etmiştir. 2014 senesinde yayın hayatına başlayan, reyting rekortmeni dizisi "Güllerin Savaşı" daha sonrasında 68.bölümü ile ekrana veda etti.