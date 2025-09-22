Güller Ve Günahlar'ın Kader'i Yeni Gülşah Mı?

Ekranların Yeni Güllüşah'ı Mı Olacak?

Görenler 70'lerin Yeşilçam'ını Hatırlıyor

Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar tanıtımıyla gündem oldu. Daha şimdiden merak konusu olan dizinin tanıtımındaki çocuk oyuncu görenleri hayrete düşürdü.

Çünkü küçük yıldız Yade Arayıcı, Yeşilçam'da 1970'li yıllarda fırtınalar estiren çocuk oyuncusu Gülşah Alkoçlar'ın çocukluk haline ikizi kadar benziyor. Alkoçlar "Gülşah", "Gülşah Küçük Anne", "İbo ile Güllüşah" filmleri ile o döneme damgasını vurmuştu. Dönemin en sevilen ve aranılan çocuk oyuncularından biri olmuştu. Benzerliği şimdiden konuşulmaya başlanan Yade Arayıcı, sevimliliğinin yanı sıra performansıyla da göz dolduruyor.

Bir Çocuğun Kaderini Annesi Mi Çizer?

Selim Soydan-Hülya Koçyiğit çiftinin kızları Gülşah, nam-ı diğer Güllüşah, 70'lerde fırtına gibi esmişti. İlerleyen yıllarda evlenip sinemayı bırakmıştı. Gülşah Alkoçlar'ın çocukluğuna ikizi kadar benzeyen Arayıcı'nın canlandırdığı Kader yaşadığı dramla ekran başındakileri hem ağlatacak hem de "Bir çocuğun kaderini annesi mi çizer?" sorusunu sorduracak.

Kader, Zeynep Ve Serhat'ı Hem Ağlatacak Hem Buluşturacak…

Yade Arayıcı, Güller ve Günahlar'da akıllı, sevecen, adaletli, iyi huylu, dünya tatlısı bir çocuk olan Kader'e hayat veriyor. Yanında kaldığı bakıcı ailenin her türlü eziyetine katlanan ve bir gün annesine kavuşabilme hayali ile yaşayan Kader'in en büyük şansı, Cemre Baysel'in hayat verdiği Zeynep'le karşılaşması oluyor. Kader, hep aradığı anne sıcaklığını Zeynep'te buluyor. Peki Zeynep, Kader'i yaşadığı eziyetten kurtarabilecek mi? Hep beklediği büyük aşka Kader sayesinde mi ulaşacak? Yoksa o da kendi kaderine mi ağlayacak? Ve eşi tarafından aldatıldığı için iki kızıyla birlikte hayatı kabusa dönen Serhat! Yaralarını Zeynep ve Kader'in yürek burkan dramıyla mı saracak?

Tüm bu sorular dizide cevap bulacak?

Bir Sır Hayatınızı Ne Kadar Değiştirebilir?

Dokunaklı, sürükleyici ve sürprizlerle örülü hikayesiyle merak uyandıran Güller ve Günahlar'ın çok yakında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Deniz Can Çelik yönetmenliğinde ekrana gelecek olan Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran Serhat'ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan hayatına odaklanıyor. Serhat'ın yolu, cesur tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep'le (Cemre Baysel) kesiştiğinde ikili kendilerini bir fırtınanın içinde buluyor.

Ekranların İddialı İsimleri Güller Ve Günahlar'da…

Murat Yıldırım'ın başarılı iş insanı Serhat, Cemre Baysel'in ise fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığı Güller ve Günahlar'da ikiliye önemli isimler eşlik ediyor. Dizinin iddialı kadrosu Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Mina Akdin, Beren Gençalp ve Yade Arayıcı'dan oluşuyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar yakında Kanal D'de.