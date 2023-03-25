Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu ay en çok tüketilen tatlı olan Güllaç'ın tarifi merak ediliyor. Evde güllaç yapmak isteyenler, Güllaç tarifi! Güllaç nasıl yapılır? En güzel, lezzetli, Ramazan ayına özel Güllaç tarifi nedir? Güllaç için gerekli malzemeler neler? araştırması yapıyor. Peki, en güzel Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kaloridir? Güllaç kilo aldırır mı? İşte detaylar...

Ramazan'ı Şerif'te en çok tüketilen tatlıların başında güllaç gelmektedir. Peki, güllaç nasıl yapılır? Güllaç için gerekli malzemeler nelerdir? Güllaç kilo aldırıyor mu? İşte ayrıntılar...

GÜLLAÇ NEDİR?

Güllaç, mısır nişastası, gül suyu, süt ve şeker ile hazırlanan geleneksel Türk tatlısıdır. Kitâb-ı Me'kûlât'da Gülac olarak tarifi verilmiştir. Kitâbü't-Tabîh (Bağdâdî) (Muhammed bin Mahmûd Şirvânî çevirisinde) "terkib-i güllac" başlıklı tarifte sadece yufkasının yapımını anlatır.

GÜLLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

12 adet güllaç yaprağı

2 su bardağı ceviz içi

3 litre süt

1 paket vanilya

3 su bardağı toz şeker

Üzeri için: 8 adet çilek

4 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

8 adet nane yaprağı

4 yemek kaşığı ceviz içi

GÜLLAÇ TATLI TARİFİ

Süt derin bir tencereye alıp içine toz şekeri ilave edin. Vanilini de tencereye ilave edip orta ateşte şeker eriyene kadar sütü karıştırın. Sütü eli yakmayacak kıvama gelene kadar ısıtıp ocaktan alın.

Güllacı hazırlayacağınız kabın içine hazırladığınız sütten 2 kepçe ekleyin. Güllaç yaprağını parlak kısmı üste gelecek şekilde sütün üzerine serin. Tekrar üzerine süt dökün. Bu şekilde güllaç yapraklarının yarısını dizdikten üzerine cevizi ilave edin ve üzerine tekrar süt ve güllaç yaprağı katmanlarını devam ettirin.

Güllacı buzdolabında 2 saat beklettikten sonra çilek, ceviz ve fıstık tozu ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

GÜLLAÇ KAÇ KALORİ?

Hem hafif hem faydalı ama ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan güllaç tüketiminde de aşırıya kaçmamak gerekiyor. Çünkü bir ince dilim güllaç 250 kalori içeriyor. 1 ince dilim güllaç; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 su bardağı sütün toplam kalorisine eşdeğer.

GÜLLACIN YARARLARI NEDİR?

Güllaç; protein, B ve E vitaminleri içeriyor. Bu vitaminler nedeniyle güllaç bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Oruç nedeniyle düşen kan şekerinin normal seviyesine gelmesine yardımcı oluyor. Ayrıca hafif bir tatlı olduğu için oruç açıldıktan sonra mideyi rahatsız etmiyor, kolay sindiriliyor. İşte bu yüzden daha çok Ramazanda tercih ediliyor.