Güllaç nasıl yapılır? Güllaçtan neler yapılır? Güllaç ne ile süslenir? Güllaç kaç kalori? En lezzetli Güllaç tarifi!

Güllaç tatlısı, Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılar arasındadır. Sütlü ve hafif olan Güllaç insanlar tarafından sevilerek yeniliyor. Güllaç yapmak isteyenler, Güllaç nasıl yapılır ve Güllaçtan neler yapılır araştırılıyor. Güllaç yapımı için gerekli olan malzemeler nelerdir haberimizde yer alıyor. Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori? Güllaçtan neler yapılır? Güllaç ne ile süslenir? Detaylar haberimizdedir…

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Güllaç Tarifi İçin Malzemeler

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için

File Fıstık

Ceviz

Nar tanesi

Güllaç Tatlısı Nasıl Yapılır:

Güllaç tatlısını yapmak için; öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin. Daha sonra süt oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı sonra tatlıyı tepsiye döşüyoruz. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim. Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alalım. İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Tatlıyı buzdolabında muhafaza ediniz. En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ NE İLE SÜSLENİR?

Güllaç tatlısı nasıl süslenir malzemeleri nelerdir merak ediliyor. Güllaç tatlısını süslemek için tercih edilen malzemeler şunlardır:

Nar

File fıstık

Ceviz

Fındık

Badem

GÜLLAÇ KAÇ KALORİ?

Orta büyüklükteki 1 dilim güllaç yaklaşık olarak 250 kaloriye denk geliyor.

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