Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Güllaç tarifi araştırılmaya başlandı. Güllaç nasıl yapılır, güllaç tarifi nedir? Güllaç yapmanın püf noktaları nelerdir? soruları araştırılıyor. Genellikle sütle yapılan ve minik süslemeleriyle hafif tatlılardan sayılan güllaç araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Güllaç nasıl yapılır, güllaç tarifi nedir? Güllaç malzemeleri neler? Güllaç yapmanın püf noktaları nelerdir?

Güllaç tatlısının hafif bir tatlı olmasıyla birlikte nasıl yapıldığı araştırılmaya devam ediliyor. Birçok kişinin Ramazan ayında tercih ettiği tatlının tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Güllaç nasıl yapılır, güllaç tarifi nedir? Güllaç malzemeleri neler? Güllaç yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLLAÇ MALZEMLERİ NELERDİR?

12 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz, fındık (isteğe bağlı )

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı, fındık, ceviz

GÜLLAÇ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Güllaç tatlısını yapmak için; öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır.

Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz. Eğer el yakmayacak şekilde ısıttıysanız tekrar ılıması için beklemenize gerek olmayacaktır. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı.

Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyuyoruz.

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamasına dikkat etmelisiniz.

Hazırladığımız tatlımızı 2 saat kadar buzdolabında muhafaza edelim.

En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Güllaç yapraklarını ıslatacağınız sütün sıcaklığı çok iyi olmalıdır. Eğer sütünüz çok sıcak olursa güllaç yapraklarını hamur edebilir, çok fazla ılık olması durumunda ise güllaç yapraklarını ıslatmayabilir.

Güllaç tatlınızın tam tadında olması için gül suyu eklemelisiniz.

Güllaç tatlınızın tadını kaybetmemesi ve içerisindeki cevizin güllacınızı karartmaması için yaptığınız gün tüketmeniz daha iyi olacaktır.

GÜLLAÇ YAPRAKLARI NASIL DİZİLİR?

Kullanacağınız kabın boyutuna göre güllaç yapraklarını elinizle bölerek her kata eşit katmanla olacak şekilde dizebilirsiniz. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde yerleştirmeniz güllaç tariflerinin en önemli püf noktalarından biridir. Kabınızın tabanına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirdikten sonra üzerine ılık süt ile ıslatmanız gerekiyor. Bu aşamada güllaç yapraklarının yeterince süte doyduğuna emin olmalısınız. Daha sonra cevizlerini ekleyip aynı işlemi tekrarlayarak güllaç yapraklarını dizme işlemini tamamlayabilirsiniz.