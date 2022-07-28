Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca nereli, kaç yaşında? Gülizar Biçer Karaca biyografisi!

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GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?

Gülizar Biçer Karaca (d. 20 Eylül 1967, Denizli) Türk siyasetçi ve hukukçu.

1989 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. SHP'de siyasete başlamış, CHP'nin açılmasının ardından burada gençlik kolları yönetiminde bulunmuştur. Serbest avukatlık yapmıştır. 1999-2004 yılları arasında Kınıklı Belediye Meclis Üyesi ayrıca 2000-2002 yılları arasında Denizli Barosu Genel Sekreteri olmuştur. 2005-2015 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığı yapmıştır. TBMM 25. Dönem Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak seçilmiştir. 2016 yılında CHP parti meclisi üyesi seçilmiş, 12 Şubat 2018 itibarıyla CHP'nin doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı, 2020 yılı itibarıyla da insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olmuştur. Orta düzeyde Almanca bilen Karaca, evli ve 1 çocuk annesidir.