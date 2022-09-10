Güliz Albay kimdir? Güliz Albay kaç yaşında, nereli? Güliz Albay hayatı ve biyografisi!
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TRT1'de ekrana getirilen Gönül Dağı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Güliz Aybay'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Güliz Albay kimdir? Güliz Albay kaç yaşında, nereli? Güliz Albay hayatı ve biyografisi nedir?
Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aybay; Jet Sosyete, Gülperi, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldı. Peki, Güliz Albay kimdir? Güliz Albay kaç yaşında, nereli? Güliz Albay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
GÜLİZ AYBAY KİMDİR?
1997 doğumlu Güliz Aybay, Gönül Dağı dizisinde Elif Hemşire'nin kardeşi Zeynep'e hayat veriyor. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aybay; Jet Sosyete, Gülperi, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldı.