Masterchef 17 Ağustos 2023 yeni bölümüne Kahramanmaraş depremi kahramanları konuk olacak. Konuk olacak isimler arasında Gülfem Zengin geliyor. İzleyiciler Gülfem Zengin kimdir, hayat hikayesi nedir merak etti. Peki, Gülfem Zengin kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Gülfem Zengin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Gülfem Zengin mesleği ne? Gülfem Zengin kaç yaşında? Gülfem Zengin nerede çalışıyor, nerede yaşıyor? Masterchef izleyicilerinin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Peki, Gülfem Zengin kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Gülfem Zengin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

GÜLFEM ZENGİN KİMDİR?

Gülfem Zengin 24 yaşında, aslen Bartınlı ve tır şoförüdür. Fransa'da yaşayan Gülfem Zengin, depremzede vatandaşlarımız için Fransa'dan tır ile yardım getirmiştir. Gülfen Zengin 17 Ağustos 2023 tarihinde Masterchef konuklarından birisidir.

GÜLFEM ZENGİN KAHRAMANMARAŞ'A KENDİ TIRIYLA YARDIM GETİRMİŞTİ

Fransa'da yaşayan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, bir derneğin topladığı yardımları, kendi kullandığı tırıyla deprem felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş'a ulaştırdı. Gülfem Zengin, "Şu an 4 bin 300 kilometre yol geldim. Yorgunluk stres hissetmiyorum. Yoldan gelirken biraz evleri gördüm. Hepsi yıkılmış" dedi.

Yıllar önce Fransa'ya taşınan Yozgatlı gurbetçi bir ailenin kızı olan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketine duyarsız kalmadı. 4 yıldır tır kullanan Gülfem Zengin, bir dernek öncülüğünde toplanan yardımları Kahramanmaraş'a ulaştırdı. 6 ülke geçtiğini ifade eden Zengin yolculuğunun 4 gün sürdüğünü söyledi.

"Benim elimden gelen sadece Fransa'dan Türkiye yardım getirmekti"

Depremlerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Gülfem Zengin "Depremi duyduk. Akraba, iş arkadaşları, hepimiz üzüldük. İlk günler baya zor geçti. Videoları izlediğimizde haberlerde ve sosyal mecrada kalbimiz ikiye bölünüyor. Buraya niçin geldim. Benim tır şirketim var. Benim elimden gelen sadece Fransa'dan Türkiye yardım getirmekti. Elimdeki imkanlar bunlardı. 6 ülke geçiyoruz. Sonra Türkiye giriş yapıyoruz. Benden önce 4 ve 5 tır gönderilmiş. Salı günü çıktım. Toplam 4 gün oluyor. Mont, elbise, kıyafet hepsi sıfır. Kedi, köpek maması su ilaç malzemeleri hepsi içinde" şeklinde konuştu.

"Şu an 4 bin 300 kilometre yol geldim"

Duygularını ifade eden Zengin, "Şu an 4 bin 300 kilometre yol geldim. Yorgunluk stres hissetmiyorum. Yoldan gelirken biraz evleri gördüm. Hepsi yıkılmış. Haberlerde görmek başka canlı görmek başka. Şuan hep huzurlu kazasız belasız yardımları getirdim" dedi.