Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Gülfem Saydan Sanver kim merak ediliyor. Peki, Gülfem Saydan Sanver kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gülfem Saydan Sanver hayatı ve biyografisi!

Gülfem Saydan Sanver kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Gülfem Saydan Sanver kim merak ediliyor. Peki, Gülfem Saydan Sanver kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gülfem Saydan Sanver hayatı ve biyografisi haberimizde...

GÜLFEM SAYDAN SANVER KİMDİR?

Lise eğitimini Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nde alan Gülfem Saydan Sanver, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Sorbonne Üniversitesi'nde "Siyasal İletişim" yüksek lisansı yaparak "Algılama Teorileri" üzerine çalışan Sanver, 2012 yılında da aynı üniversitede "Siyasal İletişim" doktorasını tamamladı. Türkiye'deki siyasi partilerin karşılaştırmalı seçim stratejileri üzerine yaptığı çalışma, 2013 yılında A.N.R.T Yayınevi tarafından Fransa'da basılarak bu konuda Avrupa'da basılan ilk kitap oldu. Sosyo-ekonomik ve kültürel sınıf farklılıklarının algılama üzerindeki etkileri hakkında yazdığı ikinci kitabı "Yorumlayan Topluluklar" 'da Editions Universitaires Européennes Yayınevi tarafından 2014 yılında Fransa'da basıldı 2015 yılında Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği (AAPC)'nin her yıl başarılı kampanyalara verdiği ve Siyasal İletişimin Oscar'ı kabul edilen Pollie Ödülü'nü, 2017 yılında Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) tarafından verilen Polaris Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl merkezi Washington'da bulunan ComPol dergisi tarafından Dünyanın En Başarılı 100 Stratejisti arasında seçildi. Çeşitli medya kanallarındaki programlara Türkiye'de siyaset ve seçim gündemi konularında analist olarak katılmakta olan Dr. Sanver, halen Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC) Yönetim Kurulu, Amerikan Siyaset Psikolojisi Birliği ve Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği üyesidir.