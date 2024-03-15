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Güler Koçyiğit kimdir? CHP Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı Güler Koçyiğit kaç yaşında, nereli?

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Güler Koçyiğit kimdir? CHP Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı Güler Koçyiğit kaç yaşında, nereli? Güler Koçyiğit, CHP'nin Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı olarak bilinir.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan adayı ise Güler Koçyiğit. Güler Koçyiğit nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

GÜLER KOÇYİĞİT KİMDİR?

Güler Koçyiğit, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan adayıdır.

Güler Koçyiğit, öğretmenlik kariyerine 22 yıl devam ettikten sonra 2015 yılında açığa alındı. Açığa alınmasının ardından 3 ay sonra göreve iade edildi, ancak öğretmenlik mesleğine geri dönmedi. Bunun yerine Hukuk fakültesine başladı ve mezun oldu. Şu anda avukatlık yapmakta ve Diyarbakır'da ikamet etmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Gündem Politika Haberler

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