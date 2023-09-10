"Türkülerin kraliçesi" lakaplı sanatçı Güler Işık'ın sağlık durumu nasıl ve Güler Işık'ın hastalığı nedir merak ediliyor. Sosyal medya hesabından sağlığı hakkında güzel haberi duyuran ünlü türkücü "Bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim" dedi. Peki, Güler Işık'ın sağlık durumu nasıl? Güler Işık'ın hastalığı nedir?

Güler Işık'ın sağlık durumu nasıl ve Güler Işık'ın hastalığı nedir sorularına yanıt aranıyor. Ünlü türkücü Güler Işık, ikinci kez yakalandığı hastalığı yendiğini açıkladı. Güler Işık'ın sağlık durumu nasıl? Güler Işık'ın hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

GÜLER IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

2015'te meme kanserine yakalanan ve atlatan "Türkülerin kraliçesi" lakaplı Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran ünlü türkücü "Bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim" dedi.

GÜLER IŞIK'IN HASTALIĞI NEDİR?

Bir dönem söylediği türkülerle adından söz ettiren 'Türkülerin kraliçesi' lakaplı Güler Işık, 2015 yılında göğsünde hissettiği sertlik ve ağrıdan sonra doktora gitmiş ve göğüs kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalığı atlatan Işık geçtiğimiz yılın başlarında ikinci kez kansere yakalandığını duyurmuştu.

Rutin kontroller sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen Işık, sevenlerinden dua istemişti. Sahneleri bırakan ve maneviyata yönelen Işık, zorlu günleri atlattı ve kanseri yendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Işık müjdeli haberi şu sözlerle duyurdu; "Sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Çok şükür filmlerim temiz çıktı, her şey normal. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. İlaç tedavim devam edecek ama iyiyim. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim."