Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas'ı Gülenay Kalkan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından ilgi odağı haline geldi. Tarık Ünlüoğlu'nun eşi olan Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Oynadığı yapımlarla kendinden sıkça söz ettiren oyuncu için Gülenay Kalkan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (d. 26 Nisan 1959, Ankara), Türk oyuncudur.

Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU FİLM VE DİZİLERİ

1991 Suyun Öte Yanı

2002 Herşey Aşk İçin

2003 Estağfurullah Yokuşu

2004 Ağa Kızı

2005 Gümüş

2007 Benden Baba Olmaz

2007 Sır Gibi

2009 Aşkın İkinci Yarısı

2011 Mazi Kalbimde Yaradır

2011 Sümelanın Şifresi: Temel

2013-2014 Bugünün Saraylısı

2015 Kocan Kadar Konuş

2015 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016 Kalbim Yangın Yeri

2016 Anne

2020-2021 Yasak Elma

2021 Mendirman Celaleddin

2022 Ben Bu Cihana Sığmazam