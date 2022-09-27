Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu hayatı ve biyografisi!
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Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas'ı Gülenay Kalkan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından ilgi odağı haline geldi. Tarık Ünlüoğlu'nun eşi olan Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu hayatı ve biyografisi nedir?
Oynadığı yapımlarla kendinden sıkça söz ettiren oyuncu için Gülenay Kalkan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (d. 26 Nisan 1959, Ankara), Türk oyuncudur.
Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.
2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.
GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU FİLM VE DİZİLERİ
1991 Suyun Öte Yanı
2002 Herşey Aşk İçin
2003 Estağfurullah Yokuşu
2004 Ağa Kızı
2005 Gümüş
2007 Benden Baba Olmaz
2007 Sır Gibi
2009 Aşkın İkinci Yarısı
2011 Mazi Kalbimde Yaradır
2011 Sümelanın Şifresi: Temel
2013-2014 Bugünün Saraylısı
2015 Kocan Kadar Konuş
2015 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
2016 Kalbim Yangın Yeri
2016 Anne
2020-2021 Yasak Elma
2021 Mendirman Celaleddin
2022 Ben Bu Cihana Sığmazam