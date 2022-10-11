Oyuncu Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Gülenay Kalkan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan filmleri ve tv dizileri neler? Gülenay Kalkan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gülenay Kalkan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Elmas karakterine hayat vermektedir. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle adından söz ettiren Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan filmleri ve tv dizileri neler? Gülenay Kalkan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

GÜLENAY KALKAN FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ NELER?

1991 Suyun Öte Yanı - Sinema filmi

2002 Herşey Aşk İçin - Televizyon dizisi

2003 Estağfurullah Yokuşu Günseli Televizyon dizisi

2004 Ağa Kızı - Televizyon dizisi

2005 Gümüş - Televizyon dizisi

2007 Benden Baba Olmaz Suzan Televizyon dizisi

Sır Gibi Nevra Televizyon dizisi

2009 Aşkın İkinci Yarısı - Sinema filmi

2011 Mazi Kalbimde Yaradır Suzan Televizyon dizisi

Sümelanın Şifresi: Temel Asiye Sinema filmi

2013-2014 Bugünün Saraylısı Rezzan Ataman Televizyon dizisi

2015 Kocan Kadar Konuş Gönül Sinema filmi

2015- Kocan Kadar Konuş: Diriliş Gönül Sinema filmi

2016- Kalbim Yangın Yeri - Televizyon dizisi

2016- Anne Cahide Güneş Televizyon dizisi

2020-2021 Yasak Elma Feride Taşkın Televizyon dizisi

2021 Mendirman Celaleddin Türkan Hatun Türk-Özbek Televizyon dizisi

2022- Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas Televizyon dizisi