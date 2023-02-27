Show Tv ekranlarında yayınlanan Gülen Gözler filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Gülen Gözler filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Gülen Gözler filminin konusu ne? Gülen Gözler oyuncu kadrosu! Gülen Gözler filmi hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Yaşar Usta ve evlilik çağındaki kızlarının komik öyküsünü anlatan türk filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Gülen Gözler filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Gülen Gözler filminin konusu ne? Gülen Gözler oyuncu kadrosu! Gülen Gözler filmi hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

GÜLEN GÖZLER KONUSU NE?

Karısı Nezaket ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşayan Yaşar Usta, kalabalık ailesinin geçimini kıt kanaat sağlamaktadır. Cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Yaşar Usta, büyük kızı Fikret'e aşık olan pilot Vecihi sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını vermemekte direnir.

GÜLEN GÖZLER OYUNCU KADROSU!

Adile Naşit

Münir Özkul

Müjde Ar

Şener Şen