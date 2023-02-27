Gülen Gözler filmi nasıl bitiyor? Gülen Gözler final sahnesi İZLE! Gülen Gözler sonunda ne oluyor?

Show Tv'de yayınlanan Gülen Gözler filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Gülen Gözler filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Gülen Gözler filmi nasıl bitiyor? Gülen Gözler final sahnesi nasıl? Gülen Gözler sonunda ne oluyor? İşte detaylar...

Yaşar Usta ve evlilik çağındaki kızlarının komik öyküsünü anlatan türk filmidir. Gülen Gözler filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Gülen Gözler filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Gülen Gözler filmi nasıl bitiyor? Gülen Gözler final sahnesi nasıl? Gülen Gözler sonunda ne oluyor? İşte, Gülen Gözler final sahnesi!

GÜLEN GÖZLER OYUNCU KADROSU!

Adile Naşit

Münir Özkul

Müjde Ar

Şener Şen

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NASIL BİTİYOR?

Karısı Nezaket ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşayan Yaşar Usta, kalabalık ailesinin geçimini kıt kanaat sağlamaktadır. Cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Yaşar Usta, büyük kızı Fikret'e aşık olan pilot Vecihi sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını vermemekte direnir.