Gülen Gözler filmi konusu nedir? Gülen Gözler oyuncuları ve Gülen Gözler özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Gülen Gözler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gülen Gözler filmini izleyecek olanların merak ettiği Gülen Gözler konusu nedir, Gülen Gözler oyuncuları kimler ve Gülen Gözler özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nezaket Hanim ve kocası,hep erkek çocuk olacak umuduyla 4 çocuk yaparlar. Ama hepsi de kiz olur. İsmet, Fikret, Nedret ve Hikmet kardeşler genc kızlık dönemlerindedir ve evlilik hayalleri kurmaktadırlar. İsmet'le Nedret, erkek arkadaşlarını babalarına zengin biriymiş gibi tanıtır. Ancak, onların maddi durumları pek de parlak degildir. Kızlarının mürüvvetini görmek isteyen Nezaket Hanım, evi ipotekleyerek kızlarının düğünü için borç alır. Bu arada Fikret'le, Vecihi arasında da büyük bir aşk yaşanmaktadır. Aile, parayı ödeyebilmek için sabun üretmeye çalışırlar. Ancak işler istedikleri gibi gitmez. Kısacası, beş kızı olan bir marangoz ustasının güldürüsünü neşeyle izleyeceksiniz

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular:

Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 1977 (86 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Mart 1977 Salı

Senaryo: Sadık Şendil

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