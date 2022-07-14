Gülen Gözler filmi konusu nedir? Gülen Gözler oyuncuları ve Gülen Gözler özeti! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülen Gözler filmi konusu nedir? Gülen Gözler oyuncuları ve Gülen Gözler özeti!

Haberler.com - Gündem
Gülen Gözler filmi konusu nedir? Gülen Gözler oyuncuları ve Gülen Gözler özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gülen Gözler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gülen Gözler konusu, özeti ve Gülen Gözler oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gülen Gözler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gülen Gözler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gülen Gözler filmini izleyecek olanların merak ettiği Gülen Gözler konusu nedir, Gülen Gözler oyuncuları kimler ve Gülen Gözler özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nezaket Hanim ve kocası,hep erkek çocuk olacak umuduyla 4 çocuk yaparlar. Ama hepsi de kiz olur. İsmet, Fikret, Nedret ve Hikmet kardeşler genc kızlık dönemlerindedir ve evlilik hayalleri kurmaktadırlar. İsmet'le Nedret, erkek arkadaşlarını babalarına zengin biriymiş gibi tanıtır. Ancak, onların maddi durumları pek de parlak degildir. Kızlarının mürüvvetini görmek isteyen Nezaket Hanım, evi ipotekleyerek kızlarının düğünü için borç alır. Bu arada Fikret'le, Vecihi arasında da büyük bir aşk yaşanmaktadır. Aile, parayı ödeyebilmek için sabun üretmeye çalışırlar. Ancak işler istedikleri gibi gitmez. Kısacası, beş kızı olan bir marangoz ustasının güldürüsünü neşeyle izleyeceksiniz

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular:

Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 1977 (86 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Mart 1977 Salı

Senaryo: Sadık Şendil

Haberler.com - Gündem

Gündem Sinema Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title