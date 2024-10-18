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Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızı hangisi? "Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği kız kim?

Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızı hangisi?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği ve filmin sonunda Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızının adı nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği ve filmin sonunda Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızının adı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği ve filmin sonunda Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızının adı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"GÜLEN GÖZLER" ADLI FİLMDE VECİHİ'NİN YAŞAR USTA'DAN ISRARLA İSTEDİĞİ VE FİLMİN SONUNDA YAŞAR USTA'NIN VECİHİ'YE VERDİĞİ KIZININ ADI NEDİR?

A: İsmet

B: Nedret

C: Fikret

D: Hasret

Cevap:

Açıklanıyor..

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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