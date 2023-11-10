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Gülen Gedikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gülen Gedikoğlu hangi dizilerde oynadı?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin ve Diren Polatoğlu ile gibi isimlerin başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye son olarak genç oyuncu Gülen Gedikoğlu dahil oldu. Peki, Gülen Gedikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gülen Gedikoğlu hangi dizilerde oynadı?