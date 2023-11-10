Gülen Gedikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gülen Gedikoğlu hangi dizilerde oynadı?
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Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin ve Diren Polatoğlu ile gibi isimlerin başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye son olarak genç oyuncu Gülen Gedikoğlu dahil oldu. Peki, Gülen Gedikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gülen Gedikoğlu hangi dizilerde oynadı?
Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Gedikoğlu dizide Hülya Duyar'ın oynadığı Şefika'nın kızı Ayşen'i rolünü canlandıracak. Dizinin seyircileri ise Gülen Gedikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gülen Gedikoğlu hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.
GÜLEN GEDİKOĞLU KİMDİR?
Gülen Gedikoğlu, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Çeşitli televizyon projelerinde ve tiyatro oyunlarında rol alan Gedikoğlu, Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezonunda "Hale İleri" karakterini oynamıştır.