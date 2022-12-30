Yılbaşı özel olarak yayınlanacak olan Güldür Güldür yılbaşı programında yer alacak olan isimler merak ediliyor. Ünlü isimleri merak eden Güldür Güldür izleyicileri ise Güldür Güldür yılbaşı konukları kimler? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Güldür Güldür yılbaşı konukları kimler? Güldür Güldür yılbaşı programında hangi ünlüler var?

Güldür Güldür yılbaşı konukları kimler? Sorusu, yılbaşına özel olarak yayınlanacak olan Güldür Güldür yılbaşı programına dair merak edilenlerden birisi haline geldi. Yılbaşında keyifli vakit geçirebileceğiniz yapımlardan bir tanesi olan Güldür Güldür yılbaşı konukları kimler? Güldür Güldür yılbaşı programında hangi ünlüler var?

GÜLDÜR GÜLDÜR YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Yılbaşına özel yayınlanacak olan Güldür Güldür Show bölümünde yer alacak olan isimler şu şekilde;

Levent Yüksel, Sagopa Kajmer, Ramiz, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek, Aytaç Doğam olarak bilinmekte. Yayınlanacak olan bölümün fragmanı ise izleyicileri ile buluştu.