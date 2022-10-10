Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlayacak? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür'ün 10. sezon afişi yayınlandı. Yeni isimlerin katıldığı programda Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun ayrıldığını gören sosyal medya kullanıcıları "Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlayacak? Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Show TV'nin ekran fenomenlerinden olan eğlenceli program Güldür Güldür 10. sezonu ile yeniden seyircisi ile buluşmak için gün saymaya başladı. Programın merakla beklenen yeni sezon afişi de yayınlandı. Yeni isimlerin katıldığı programda Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun ayrıldığını gören sosyal medya kullanıcıları "Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlayacak? Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin ekran fenomenlerinden olan eğlenceli program Güldür Güldür 10. sezonu afişi yayınlandı. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen programa Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun vedasının ardından Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi sevilen isimler kadroya katıldı. Güldür Güldür'ün yeni sezonunun kesin tarihi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizin içinde yer alacaktır.