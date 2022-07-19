Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı? Güldür Güldür hangi günler var?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güldür Güldür Show yeni bölümleri her Cumartesi saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Programın tekrarları farklı günlerde yayınlansa da yeni bölümü her hafta Cumartesi akşamı ekranlara geliyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ;

Açelya Topaloğlu,

Ali Sunal,

Alper Kul,

Aylin Kontente,

Aziz Aslan,

Berkay Tulumbacı,

Burak Topaloğlu,

Dağhan Külegeç,

Doğa Rutkay,

Ecem Erkek,

Giray Altınok,

İrem Kahyaoğlu,

Mahir İpek,

Meltem Yılmazkaya,

Murat Akkoyunlu,

Onur Atilla,

Onur Buldu,

Uğur Bilgin,

Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.