Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunduğu ilk sezonu FOX'ta, 2.sezonundan itibaren Show TV'de yayınlanan eğlence programı. Yılbaşının yakalamasıyla Güldür Güldür Show Yılbaşı özel ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show yılbaşı özel programı olacak mı? Güldür Güldür Show Yılbaşı yeni bölüm var mı? Sorularının yanıtı merak ediliyor. işte konu hakkında merak edilenler....

Güldür Güldür Show', izleyicileri beraber gülümseyip beraber duygulanacağımız çok özel bir bölüme davet ediyor. Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show yılbaşı özel programı olacak mı?Güldür Güldür Show Yılbaşı yeni bölüm var mı? Güldür Güldür Show Yılbaşı özel programı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI YEN, BÖLÜMÜ VAR MI?

Güldür Güldür Show', Tür Güldür Güldür Show, yine çok özel bir performansa imza atarak Türk Halk Müziği'nin duayen sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan'ı ağırlıyor. Güldür Güldür ekibi bir arada söyledikleri şarkılarla duygusal anlara imza atacak. Erdal Erzincan'ın unutulmaz performansına Onur Buldu da bağlama çalarak ile eşlik edecek.

Türk futbol tarihinin efsane isimleri Güldür Güldür sahnesinde buluşuyor. Hami Mandıralı, Tuncay Şanlı, Ümit Karan ve Olcay Şahan "Zemin Kötü" programında bir araya geliyor. Dört büyüklerin efsane isimleri ile heyecan bir an kesilmeyecek.

Güldür Güldür Show, milyonların yüreğine taht kurmuş usta sanatçı Emel Sayın'ı ağırlıyor. Usta sanatçı Yeşilçam zamanından paylaştığı hikayeler ile önce herkese nostaljik anlar yaşatacak. Ardından kalplerde yer etmiş unutulmaz şarkıları ile herkesi mest edecek.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güldür Güldür Show her Cumartesi saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor