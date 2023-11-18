SHOW TV'nin sevilen dizisi Güldür Güldür Show Cumartesi günü 351. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Güldür Güldür Show yeni bölüm (351. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (351. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Güldür Güldür Show Her Cumartesi SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Güldür Güldür Show 351. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Güldür Güldür Show Yeni bölüm (351. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM (351. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Güldür Güldür Show her Cumartesi SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Güldür Güldür Show bu akşam (24 Ekim) saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Güldür Güldür Show Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

SHOW TV'nin sevilen dizisi "Güldür Güldür Show" her Cumartesi akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Güldür Güldür Show " bu akşam, 24 Ekim'de saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI KİMLER?

Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.