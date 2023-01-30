Güldür Güldür Show Mehtap evlendi mi?

Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da yer alan sevilen oyuncu Meltem Yılmazkaya, özel hayatıyla gündem oldu. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de alkış toplayan Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Gelişme sonrası Güldür Güldür Show'un Mehtap evlendi mi araştırıldı.

Güldür Güldür Show'daki başarılı performansıyla alkış toplayan Meltem Yılmazkaya bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Kadir Doğan ile nişanlandı. Sosyal medya hesabından nişandan kareleri paylaşan oyuncu, "Bir şeyler oldu, daha güzel olsun" notunu yazdı. Güldür Güldür Show'un Mehtap evlendi mi?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW MEHTAP EVLENDİ Mİ?

Kadir Doğan ile nişanlanan oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Peş peşe nişan töreninden kareleri yayınlayan Yılmazkaya, "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu" notunu düştü.