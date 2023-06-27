Güldür Güldür Show programında İrem Kahyaoğlu ayrıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İrem Kahyaoğlu neden yok merak konusu oldu. Peki, Güldür Güldür Show İrem Kahyaoğlu neden yok? İrem Kahyaoğlu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

Eğlenceli karakteriyle ve başarılı performansıyla Güldür Güldür Show'da adından söz ettiren İrem Kahyaoğlu, programdan ayrılacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde İrem Kahyaoğlu neden yok sorusu araştırılmaktadır. Peki, Güldür Güldür Show İrem Kahyaoğlu neden yok? İrem Kahyaoğlu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW İREM KAHYAOĞLU AYRILDI MI?

Karadayı, Yasak Elma ve Gülperi gibi dizilerde rol aldıktan sonra Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu, projeden ayrılma kararı aldı.

İREM KAHYAOĞLU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2019 yılından beri Güldür Güldür Show'da Leman karakterine hayat veren izleyicinin beğenisi toplayan İrem Kahyaoğlu yeni sezonda kadroda yer almayacak. Daha önce birçok projede yer alan oyuncunun yeni sezonda hangi projede olacağı ise henüz netleşmedi.