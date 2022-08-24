Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show güldürmeye devam ediyor. Programa yeni oyuncular katılabilirken bazı oyuncular da ayrılıyor. Peki Güldür Güldür Show oyuncuları kimlerdir, karakterleri kimlerdir? Hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? Tüm cevaplar haberimizde...

Güldür Güldür, BKM imzalı, Ali Sunal'ın sunduğu ilk sezonu FOX'ta, 2. sezonundan itibaren ise Show TV'de yayımlanan eğlence programıdır. Eskiden her hafta, şimdilerde ara ara konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer almaktadır. Güldür Güldür Show güncel oyuncu kadrosu 2022! Güldür Güldür Show'a yeni katılan ünlüler kimlerdir? Güldür Güldür tüm oyuncular listesi!

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW GÜNCEL OYUNCULARI KİMLERDİR 2022?

Güldür Güldür Show programında yer alan oyuncular ve canlandırdığı karakterleri aşağıdaki gibidir:

Ali Sunal - Aziz Güngör Esen / Sunucu (1-)

Alper Kul - İsmail Canevinden (1-)

Doğa Rutkay - Yeter Kazak (1-)

Onur Atilla - İbrahim Çekiç (1-)

Meltem Yılmazkaya - Mehtap (1-)

Aziz Aslan - Fikri Tarhanacı (1-)

Burak Topaloğlu - Bahadır (1-)

Aylin Kontente - Burcu Yerler (1-186/209-261/ 275-)

Özgün Aydın - Mustafa (3-229/249-)

Uğur Bilgin - Mesut (36-)

Mahir İpek - Hayati (141-)

Ünal Yeter - Kudret (153-)

Açelya Topaloğlu - Çiçek (187-)

Berkay Tulumbacı - Ozan (187-)

İrem Kahyaoğlu - Leman (209-)

Giray Altınok - Feridun (226-)

Toygan Avanoğlu - Paşa (275-)

Özgün Bayraktar - Jale (284-)

Ömür Arpacı - Tufan (299-)

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW AYRILAN OYUNCULAR

Onur Buldu - Bilal Koçyiğit (1-312)

Asiye Dinçsoy - Reyhan (269-297/312)

Ozan Varol - Ufuk (275-289/312)

Gözde Okur - Elmas (283-299/311)

Emre Altuğ - Kazım (187-240/309)

Deniz Hiracan - Zeyno (275-289)

Ayça Damgacı - Nimet (275-285)

Ecem Erkek - Naime - (171-274)

Murat Akkoyunlu - Cemil (241-274)

Dağhan Külegeç - Tayfur (241-255)

Çağlar Çorumlu - Şevket Mircan (1-152/209-240)

Sinan Çalışkanoğlu - Çetin (187-240)

Evrim Akın - Özge (187-235)

Simge Günsan - Suzan (187-208)

Aycan Koptur - Kiraz (187-208)

Tuğçe Karabayır - Şükran (153-186)

İrem Sak - Sinem (1-33/50-186)

Korhan Herduran - Samet (119-186)

Aslı İnandık - Gülşen (139-186)

Hamza Yazıcı - Taylan (160-171)

Derya Karadaş - Aysel (49-162)

Kıvanç Baran Arslan - Hamza (80-152-178-183)

Erdem Yener - Hüseyin (28-128)

Ayşegül Akdemir - Dilek (18-118)

Özge Borak - Nezaket (18-118)

Dilşah Demir - Çiğdem (1-6)

Yeşim Ceren Bozoğlu - Oya (1-6)

Pınar Şenol - Sultan (1-5)

Sıla Çetindağ - Merve (1-5)

Ozan Akbaba - Şenol (1-5)

Yavuzhan Doğan - Cem (1)

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ TRANSFERLER KİMLERDİR?

Show TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Güldür Güldür Show'da Onur Buldu'nun ayrılığı şok etkisi yaratmıştı. Yapım, Buldu'nun yerini doldurmak adına kısa süre içerisinde Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi çok ünlü 3 oyuncuyu ekibe dahil etti.

RESMİ HESAPTAN DUYURULDU

Güldür Güldür Show'un resmi hesabından yapılan açıklama göre Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar'ın 10. sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacağı belirtildi.

"HOŞ GELDİNİZ"

Komedi programının sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Güldür Güldür Show olarak 10. sezonumuzda yine sürprizlerle karşınızda olacağız. Hoş geldiniz Erdem Yener, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar!"

ONUR BULDU İÇİN HALA AÇIKLAMA YOK

Diğer yandan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yeni bir yapıma başlayacağı iddia edilen Onur Buldu hakkında hala resmi bir açıklama gelmemesi izleyicilerin aklında soru işareti oluşturmaya devam ediyor.