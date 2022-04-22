Güldür Güldür Show Elmas kimdir? Güldür Güldür 'Elmas' karakterini kim canlandırıyor? Gözde Okur kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Güldür Güldür Show programının oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Elmas'tır. Peki, Güldür Güldür Show Elmas kimdir? Güldür Güldür 'Elmas' karakterini kim canlandırıyor? Gözde Okur kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Güldür Güldür Elmas kimdir? Güldür Güldür Elmas gerçek ismi ne, kim canlandırıyor? sorusu merak edilen konuların başında geliyor. Gözde Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Ayrıntılar sizlerle...
GÜLDÜR GÜLDÜR ELMAS KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?
Güldür Güldür Show Elmas karakterini "Gözde Okur" canlandırmaktadır. Gözde Okur, Güldür Güldür Show'da ilk olarak 283. bölümde yer almıştır. Halen aynı programda rol almaktadır.
GÖZDE OKUR KİMDİR?
1980 yılında İzmir'de doğan Gözde Okur, birçok dizide rol aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı En Son Babalar Duyar dizisi ile oldu. Gözde Okur oynadığı dizilerin yanı sıra N'apcaz Şimdi?, Çeşm-i Bülbül ve Maskeli Beşler filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır.
Rol Aldığı Diziler:
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- En Son Babalar Duyar
- Zengin Kız Fakir Oğlan
- Yamak Ahmet
- Benim Annem Bir Melek
- Tatlı Bela Fadime
- Derdest
- Hırsız Polis