Güldür Güldür Show 6'lı masa izle! Güldür Güldür 6'lı masa skeci!

Güldür Güldür Show 6'lı masa izle araştırması yapılıyor. Çeşitli skeçlerin konu alındığı Güldür Güldür Show adlı programın 310. bölümüne ait görüntüler yayınlandı. Güldür Güldür Show 6'lı masa skeci en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. Güldür Güldür Show 6'lı masa skeci izlemek isteyenler Güldür Güldür Show 6'lı masa izle araştırması yapıyor. İşte Güldür Güldür Show 6'lı masa skeci!

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 6'LI MASA SKECİ İZLE

Bir restoranda geçen skeçte CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın oluşturduğu 6'lı masadaki siyasiler canlandırıldı.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 6'LI MASA İZLE

"OY ORANINA GÖRE ÖDEYELİM"

Skeçte, CHP liderinin adalet yürüyüşü, Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriklerinin kesilmesi, Saadet Partisi'nin sürekli video paylaşması gibi konulara değinildi. Skecin sonunda ise hesap ödeme için Gültekin Uysal'ı canlandıran kişiden "Herkes oy yüzdesi kadar ödesin" önerisi geldi.

DAHA ÖNCE DE SİYASİ İSMLERİ TAKLİT ETTİLER

Güldür Güldür ekibi daha önceden de siyasi isimlerle ilgili skeçler yayımlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın taklit edildiği skeçte koronavirüs vakaları ele alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin canlandırıldığı skeçle ilgili de Bakan Nebati "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullanmıştı.

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