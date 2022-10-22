Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür şov yeni sezonu ile başladı. Sevilen isim Onur Buldu ise merak ediliyor. Güldür Güldür Şov'un sevilen ismi Onur Buldu'yu ekranlarda göremeyen izleyiciler Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? sorusuna yanıt aradı. Peki, Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? Güldür Güldür Onur Buldu neden yok? Güldür Güldür Onur Buldu programdan ayrıldı mı?

Güldür Güldür Onur Buldu neden yok? sorusu aratılıyor. Güldür Güldür şov yeni sezonunun başlamasının ardından Onur Buldu'yu ekranlarda göremeyen izleyiciler Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? sorusuna yanıt aradı.Peki, Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? Güldür Güldür Onur Buldu neden yok? Güldür Güldür Onur Buldu programdan ayrıldı mı?

GÜLDÜR GÜLDÜR ONUR BULDU AYRILDI MI?

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen programa Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun vedasının ardından Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi sevilen isimler kadroya katıldı. Afişte programın en çok güldüren isimlerinin başında gelen Buldu ve Çorumlu'yu göremeyen sosyal medya kullanıcıları "Parayı bulunca birer birer gittiler" yorumunu yaptı.

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu; 4 Ağustos 1982 Bergama, İzmir doğumlu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 4 Ağustos 1982'de Bergama'da doğdu, Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür adlı show programında 2022 yılına kadar rol aldı.