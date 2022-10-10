Show TV'nin ekran fenomenlerinden olan eğlenceli program Güldür Güldür 10. sezonu ile yeniden seyircisi ile buluşmak için gün saymaya başladı. Programın merakla beklenen yeni sezon afişi de yayınlandı. Afişte Onur Buldu'yu göremeyenler Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? Güldür Güldür Onur Buldu neden yok? Merak ettiler.

Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? Show TV'nin ekran fenomenlerinden olan eğlenceli program Güldür Güldür 10. sezonu ile yeniden seyircisi ile buluşmak için gün saymaya başladı. Programın merakla beklenen yeni sezon afişi de yayınlandı. Afişte Onur Buldu'yu göremeyenler Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? Güldür Güldür Onur Buldu neden yok? Merak ettiler. İşte detaylar...

GÜLDÜR GÜLDÜR ONUR BULDU AYRILDI MI?

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür'ün 10. sezon afişi yayınlandı. Yeni isimlerin katıldığı programda Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun ayrıldığını gören sosyal medya kullanıcıları "Parayı bulunca birer birer gittiler" yorumunu yaptı.

İKİ BAŞARILI İSİM YENİ SEZONDA YOK

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen programa Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun vedasının ardından Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi sevilen isimler kadroya katıldı. Afişte programın en çok güldüren isimlerinin başında gelen Buldu ve Çorumlu'yu göremeyen sosyal medya kullanıcıları "Parayı bulunca birer birer gittiler" yorumunu yaptı.

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu; 4 Ağustos 1982 Bergama, İzmir doğumlu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 4 Ağustos 1982'de Bergama'da doğdu, Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür adlı show programında 2022 yılına kadar rol aldı.