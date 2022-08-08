Güldür Güldür Naime kimdir? Naime neden ayrıldı? Ecem Erkek kimdir?

Gündemde yoğun bir şekilde Güldür Güldür Naime kimdir? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılıyor. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği uzun soluklu eğlence programı Cuma akşamları Show TV'de yayınlanıyor ve büyükten küçüğe herkes ilgiyle izliyor. İzleyicileri kahkahaya boğan karakterlerin hayatlarına dair bilgiler de merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür Naime kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Güldür Güldür Naime kimdir? Naime Erkek neden ayrıldı?

Güldür Güldür Naime kimdir? Naime Erkek neden ayrıldı? sorularının yanıtı merak edilerek araştırılıyor. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği uzun soluklu eğlence programı Cuma akşamları Show TV'de yayınlanıyor ve büyükten küçüğe herkes ilgiyle izliyor. İzleyicileri kahkahaya boğan karakterlerin hayatlarına dair bilgiler de merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür Naime kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında? Ecem Erkek nereli? Ecem Erkek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜLDÜR GÜLDÜR NAİME NEDEN AYRILDI?

Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür'ün sezon finali yapmasıyla birlikte, projeden 2 ismin de ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan absürt komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezonunda, Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenilmesinin üzerine bir açıklama yapmıştı.

Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin Yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.

GÜLGÜR GÜLDÜR NAİME KİMDİR?

Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuştur.

2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.