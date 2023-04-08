Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehtap Yılmazkaya hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehtap Yılmazkaya'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür Mehtap kim? Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında, evli mi?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehtap Yılmazkaya hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehtap Yılmazkaya'nın hayatını araştırıyor. Peki, Güldür Güldür Mehtap kim? Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında, evli mi? Detaylar haberimizde.

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Meltem Yılmazkaya (d. 27 Kasım 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve şarkıcı. 2013 yılından beri rol aldığı Güldür Güldür Show adlı televizyon programında canlandırdığı 'Mehtap' karakteri ile tanınır. 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatro kurslarına devam etti, 13 yaşından itibaren animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde iki yıllık oyunculuk eğitimi aldı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde burslu olarak yükseköğrenim gördü. 2012'de mezun oldu.

Öğrencilik yıllarından itibaren sinema ve dizilerde oyunculuk yaptı; bazı sanat okullarında drama dersleri verdi. 2008 yılında BKM'nin sahnelediği "Sizinkiler" adlı çocuk oyununda, 2009'dan itibaren televizyon dizilerinde rol aldı. Aile Saadeti adlı dizide 'Fitnat', Benim Annem Bir Melek adlı dizide 'Berivan', Şen Yuva (2010) adlı dizide 'Kadife' karakterini canlandırdı. Aşkın Hâlleri (2012), Aldırma Gönül (2013) rol aldığı dizilerdendir. 2013 yılından itibaren yayımlanan ve skeçlerden oluşan Güldür Güldür adlı televizyon programında çeşitli tipler canlandırdı. Bu şovda canlandırdığı Mehtap tiplemesi ile tanındı.

Sinemada BKM yapımı "Dedemin Fişi" ve "Kaçma Birader" (2016), Cici Babam (2018) adlı filmlerde rol aldı.

Türkiye'de kadın sorunları üzerine çalışmalar yaptı. Senaryosunu yazdığı ve Fatih Kılıç ile birlikte yönettiği kadına yönelik şiddeti konu eden "neden(siz)" adlı kısa filmi birçok festivalde seçki filmler arasına girdi, İstanbul Kısa Filmciler Derneği Kısa Film Yarışması'nda birinciliğe değer görüldü. 2019'dan itibaren Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda kadınlarla GAP ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) projesi kapsamında gönüllü olarak yaratıcı drama atölyeleri yaptı.

Lise yıllarından itibaren şarkılar besteleyen Yılmazkaya, rol aldığı skeçlerde ve konuk olduğu televizyon şovlarında seslendirdiği şarkı ve türkülerle ilgi gördü. 2016 yılında Kendime Yalanlar adlı şarkısını seslendirdiği tekliyi çıkardı.[2016'da yedi farklı yazarın kaleme aldığı ve farklı yönetmenlerin yönettiği yedi monologdan oluşan Balat Monolog Müzesi adlı projede Ağrı adlı monolog ile yazar-yönetmen olarak, 2017'de Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun sahnelediği Sevmekten Öldü Desinler adlı müzikal oyunda oyuncu olarak yer aldı. Sevmekten Öldü Desinler müzikalindeki rol arkadaşları ile birlikte 2018 Sadri Alışık Tiyatro Ödüller'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.

Diskografi

2016: Kendime Yalanlar

Filmografisi