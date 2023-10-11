Güldür Güldür Show'un İbrahim'in son halini görenler değişimi hemen farketti ve Güldür Güldür İbrahim zayıfladı mı sorusunu sordu. Peki, Güldür Güldür İbrahim zayıfladı mı? Onu Atilla kilo mu verdi?

Güldür Güldür İbrahim zayıfladı mı, kaç kilo verdi? Onu Atilla kilo mu verdi?

Show TV ekranlarından yayınlanan Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Onur Atilla'nın verdiği kilolar dikkat çekti. Yeni bölümden görüntüleri görenler Güldür Güldür İbrahim zayıfladı mı, kaç kilo verdi? Onu Atilla kilo mu verdi merak etti.

GÜLDÜR GÜLDÜR İBRAHİM ZAYIFLADI MI?

Onur Atilla, sosyal medya hesabından Güldür Güldür Show'un yeni sezon fragmanını paylaştı.

Takipçileri fragmanda Onur Atilla'nı yeni haline yorumlar yaptı.

Önceki haline göre daha fit ve ince görünen Onur'a çok sayıda beğeni içerikli yorum geldi.

ONUR ATİLLA KİMDİR?

Doğum: 18 Mayıs 1986 (37yaşında), İstanbul

Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesinde okuduğu yıllarda tiyatro ile tanıştı. 2001 yılından beri çeşitli tiyatrolarda görev aldı. Birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Çeşitli sahnelerde eğitmenlik yapmaktadır.[3] Show TV'de yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show adlı eğlence programında rol almaktadır. 17 Eylül 2014 yılından beri Sinem Atilla ile evli olan oyuncunun Kemal ve Uygar isminde iki oğlu vardır.

Filmografi

2007: Kavak Yelleri

2007: Şen Yuva

2009: Huzurum Kalmadı

2009: Kahve Bahane

2013: Güldür Güldür

2014: Eyyvah Eyvah 3

2014: Yola Çıkmak

2016: Dedemin Fişi

2017: Salur Kazan

2018: Cici Babam

2019: Hareket Sekiz

2019: Gel Hemşerim