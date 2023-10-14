Güldür Güldür Show programı yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Show Tv kanalında yayınlanan Güldür Güldür yeni bölümü sonrasında Onur Atilla'nın değişimi dikkat çekti. Atilla'nın bu inanılmaz zayıflama süreci, nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. Peki, Güldür Güldür İbrahim kaç kilo verdi? Güldür Güldür İbrahim son hali! Onur Atilla nasıl zayıfladı? Detaylar haberimizde...

GÜLDÜR GÜLDÜR İBRAHİM KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesinde okuduğu yıllarda tiyatro ile tanıştı. 2001 yılından beri çeşitli tiyatrolarda görev aldı. Birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Çeşitli sahnelerde eğitmenlik yapmaktadır. Show TV'de yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show adlı eğlence programında rol almaktadır. 17 Eylül 2014 yılından beri Sinem Atilla ile evli olan oyuncunun Kemal ve Uygar isminde iki oğlu vardır.