Güldür Güldür Feridun kim? Giray Altınok kimdir ve kaç yaşında?

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GÜLDÜR GÜLDÜR FERİDUN KİM?

Güldür Güldür Feridun kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Güldür Güldür Feridun asıl adı Giray Altınok'dur.

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

1984 yılında İzmir'de doğdu. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. 2004 yılında İstanbul'a gelerek Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Kaybedenler Kulübü" adlı filmde canlandırdığı ressam rolüyle sinemaya adım attı. Bu filmi yine aynı yönetmenin "Labirent" filmi ve Mustafa Nuri'nin "Vücut" filmi ve "GDO Kara Kedi" filmi izledi. Kemal Uçar'la birlikte yazıp, başrollerinden birini oynadığı "Tut Sözünü" isimli filmi de 2015 yılının başında vizyona girdi. 2013 yılında Cansu Diktaş'la birlikte 'Şaft Tiyatro'yu kurdu. 100 isimli oyunla hayata başlayan Şaft, geçen yıl Giray Altınok'un yazıp yönettiği "Siz Tek Ben Hepiniz" isimli oyunu sahnelendi. Altınok, Kanal D'nin BKM imzalı "Buyur Burdan Bak" isimli komedi programında da oynadı. Altınok, Aykut Enişte isimli sinema filminde Cem Gelinoğlu, Ege Kökenli, Melis Babadağ, Ali Erkazan, Ferdi Sancar ile birlikte rol almıştır.

Giray Altınok, 100, Buyur Bi'De Burdan Bak, Siz Tek Ben Hepiniz, İnsandan Kaçan, Yoruyorsunuz Bizi… Aferin Size! ve Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyunlarında sahnede almış, yazarlık yapmıştır. Giray Altınok ve meslektaşı Cansu Diktaş, 7 yıldır devam eden ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Çift, çift 2018 Eylül ayında İstinye'deki bir restoranda düzenlenen kır düğünüyle evlendi.

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