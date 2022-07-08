Güldür Güldür Burcu kimdir? Aylin Kontente kimdir, kaç yaşında? Aylin Kontente hayatı ve biyografisi nedir?
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Güldür Güldür ekibinin en sevilen karakterlerinden Burcu'yu canlandıran Aylin Kontente'nin hayatı merak edildi. Başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Güldür Güldür Burcu'su Aylin Kontente kimdir? Güldür Güldür Burcu kimdir? Aylin Kontente kimdir, kaç yaşında? Aylin Kontente hayatı ve biyografisi nedir?
Kampüsistan dizisi ile oyunculuk kariyeri başladı. Şu anda Güldür Güldür Show'un en sevilen oyuncularından biri olarak kariyerine devam ediyor. Peki, Güldür Güldür Burcu kimdir? Aylin Kontente kimdir, kaç yaşında? Aylin Kontente hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
30 Haziran 1982'de İzmir'de dünyaya geldi. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Kampüsistan dizisi ile oyunculuk kariyeri başladı. Şu anda Güldür Güldür Show'un en sevilen oyuncularından biri olarak kariyerine devam ediyor.
Aylin Kuntante 2012 yılında kendisi gibi oyuncu ve Güldür Güldür ekibinin bir parçası olan Alper Kul ile nikah masasına oturdu. Çiftin Arel ve Leo adında iki oğlu var.
2003-Kampüsistan (Mine)
2006-Yaprak Dökümü (Nazlı)
2007-Sevgili Dünürüm (Esma)
2007-Sır Gibi (Zeynep)
2008-Limon Ağacı (Fatoş)
2008-Son Ders: Aşk ve Üniversite (Sinema Filmi) (Hande)
2009-Haneler
2011-Yıldız Masalı (Şehla Hoca)
2011-Babam Sağolsun (Zeynep)
2012-Seksenler (Suzan)
2014-Olur Olur (Sinema Filmi)
2017-Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)
2012-İnsanlar Alemi
2013-2018-Güldür Güldür