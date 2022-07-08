Kampüsistan dizisi ile oyunculuk kariyeri başladı. Şu anda Güldür Güldür Show'un en sevilen oyuncularından biri olarak kariyerine devam ediyor. Peki, Güldür Güldür Burcu kimdir? Aylin Kontente kimdir, kaç yaşında? Aylin Kontente hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYLİN KONTENTE KİMDİR?

30 Haziran 1982'de İzmir'de dünyaya geldi. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Kampüsistan dizisi ile oyunculuk kariyeri başladı. Şu anda Güldür Güldür Show'un en sevilen oyuncularından biri olarak kariyerine devam ediyor.

AYLİN KONTENTE KİMİNLE EVLİ?

Aylin Kuntante 2012 yılında kendisi gibi oyuncu ve Güldür Güldür ekibinin bir parçası olan Alper Kul ile nikah masasına oturdu. Çiftin Arel ve Leo adında iki oğlu var.

AYLİN KONTENTE'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2003-Kampüsistan (Mine)

2006-Yaprak Dökümü (Nazlı)

2007-Sevgili Dünürüm (Esma)

2007-Sır Gibi (Zeynep)

2008-Limon Ağacı (Fatoş)

2008-Son Ders: Aşk ve Üniversite (Sinema Filmi) (Hande)

2009-Haneler

2011-Yıldız Masalı (Şehla Hoca)

2011-Babam Sağolsun (Zeynep)

2012-Seksenler (Suzan)

2014-Olur Olur (Sinema Filmi)

2017-Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)

AYLİN KONTENTE'NİN PROGRAMLARI

2012-İnsanlar Alemi

2013-2018-Güldür Güldür