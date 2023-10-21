Show Tv ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show izleyiciler programında bugün ekranlara gelip gelmeyeceği merak edildi. Arama motorlarında ise Güldür Güldür bugün var mı? 21 Ekim Güldür Güldür neden yok, bitti mi? soruları araştırıldı.

Güldür Güldür bugün var mı? 21 Ekim Güldür Güldür neden yok, bitti mi?

Eğlence programı olan Güldür Güldür Show'un bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşan program hakkında Güldür Güldür bugün var mı? 21 Ekim Güldür Güldür neden yok, bitti mi? soruları araştırılıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BUGÜN VAR MI?

Ülkemizde ilan edilen 3 günlük yas nedeniyle bazı yapımcılar projelerini yayınlamadı. 21 Ekim günü Show Tv yayın akışında Güldür Güldür Show yer almıyor.