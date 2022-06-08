Güldür Güldür 6'lı masa skeci: (VİDEO) Güldür Güldür altılı masa skecinde neler yaşandı, konusu neydi? - Haberler

Güldür Güldür 6 lı masa skeci merak ediliyor. Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skecinin gündem olmasının ardından yeni bir siyaset komedisini daha canlandırdı. Peki, Güldür Güldür altılı masa skecinde neler yaşandı, konusu neydi? İşte Güldür Güldür 6'lı masa skeci haberimizde...

GÜLDÜR GÜLDÜR 6'LI MASA SKECİ

Güldür Güldür ekibinden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skecinin gündem olmasının ardından yeni bir siyaset komedisi daha geldi. Yeni bölüm fragmanına göre ekip bu sefer de muhalefet liderlerinin bir araya geldiği 6'lı masayı taklit ediyor.

MUHALEFET LİDERLERİNİ TAKLİT ETTİLER

Güldür Güldür'ün 11 Haziran'da ekrana gelecek yeni bölümünün fragmanında ise 6'lı masa skecinden görüntülere yer verildi.

Programın yeni bölümünde sevilen oyuncular; DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı taklit edecek.

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