Türk müziğine damga vuran usta sanatçı Neşe Karaböcek'in bir çorbacının önünde sahne aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü. Neşe Karaböcek'in Hatıran Yeter, Dilek Taşı, Nem Kaldı ve Ben Olmalıydım gibi şarkıları hafızalara kazınmıştır. Neşe Karaböcek'in sosyal medyada paylaşılan şarkı videosu sonrasında kardeşi Gülden Karaböcek ile yaşananlar bir kez daha gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Gülden Karaböcek ve Neşe Karaböcek olayı nedir araştırılmaya başlandı. İki sanatçının yaşamı, müzik kariyeri ve katkıları hakkında detaylı bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır. Peki, Gülden Karaböcek ve Neşe Karaböcek hikayesi nedir? Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek olayı ne, neden küs? Detaylar haberimizde...

GÜLDEN KARABÖCEK VE NEŞE KARABÖCEK HİKAYESİ NEDİR?

Neşe Karaböcek ilk evliliğini Elenor Plak'ın kurucusu, yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yaptı. Bu evlilikten Alper adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. Atilla Alpsakarya'nın 1974'te Neşe Karaböcek'ten ayrılıp bir yıl sonra (12 Eylül 1975) baldızı Gülden Karaböcek'le evlenmesi uzun süre dönemin magazin basınını meşgul etmiştir. Bu evlilik yüzünden Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşlerin arası açıldı.

GÜLDEN KARABÖCEK SON HALİ!

Konya'daki bir imza gününe katılan Gülden Karaböcek, dönüş yolunda Yalova'daki bir mekanda sevilen şarkısını söyledi. Karaböcek'in şarkı söylediği yerde bir çorbacının tabelası olduğunu gören kullanıcılar "Usta isim çorbacıda mı sahne alıyor" yorumunu yaptı. Annesinin çorbacıda çekilen görüntülerinin ardından 2. Sayfa'ya konuşan Nur Düzgit, "Orası çorbacı değil, "Orası çorbacı değil, otantik mekandı. Annem Konya'dan çok istek alınca imza günü yaptık. Mekan sahhibi 'Dilek Taşı'nı playback çaldı, annem ısrar üzerine eşlik etti. Yani çorbacıya düşmedi" ifadelerini kullandı.