Gülçin Üstün Can kimdir? Gülçin Üstün Can kaç yaşında? Gülçin Üstün Can nereli? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Gülçin Üstün Can kimdir? TRT Haber spikeri Gülçin Üstün Can kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

GÜLÇİN ÜSTÜN CAN KİMDİR?

Gülçin Üstün Can TRT Haber spikeridir. Bir dönem TRT Türk'te ekonomi editörlüğü yapmıştır. TRT Haber'deki "Ekonomi 7/24" programıyla 12. Altın Kalem Özden Alpdağ Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Soyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Gülçin Üstün Can'ın Twitter'da 3 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@gustuncan" adresinden ulaşabilirsiniz.

Gülçin Üstün Can, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nü bitiren Gülçin Üstün Can, gazetecilik kariyerine 2002 yılında Milliyet gazetesiyle başladı. 2005 yılında BM Nüfus Fonunun Kadına Karşı Şiddete Son konulu yarışmasında, Milliyet gazetesinde manşetten yayınlanan haberiyle 3. ödülünü kazandı. Gülçin Üstün Can, 2009 yılında TRT Türk'te çalışmaya başladı. 2009'dan bu yana TRT Türk bünyesinde ekonomi editörlüğü ve bazı programlarda spikerlik, sunuculuk görevini yürütmektedir. TRT Türk'te Paranın Seyri ve Ekonomi Dünyası programlarını sundu. Gülçin Üstün Can şimdilerde TRT Haber kanalında program sunuculuğu yapmaktadır.

Haberler.com - Gündem