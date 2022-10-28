Çeşitli ödüller kazanan Gülçin Santırcıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Birbirinden önemli ödüller alan Gülçin Santırcıoğlu ayrıca magazinde yaptığı açıklamalarda da dikkat çekiyor. Peki, Gülçin Santırcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülçin Santırcıoğlu nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Peki, Gülçin Santırcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülçin Santırcıoğlu nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Gülçin Santırcıoğlu (d. 25 Temmuz 1977, İzmir, Türkiye), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı.

Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU DİZİLERİ

Azizler

Yeni Hayat

Kırımlı

Memlekette Demokrasi Var

Ev

İki Çizgi

Yumurta

Türev

Aynalar

Gülpare

Elveda Rumeli

Sensiz Yaşayamam

Doktorlar

Bir Çocuk Sevdim

Osmanlı Tokadı

Kara Ekmek

Oyunbozan

Diriliş Ertuğrul

Nefes Nefese

Hercai