Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Gülçin Santırcıoğlu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Gülçin Santırcıoğlu kaç yaşında, nereli? Gülçin Santırcıoğlu hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Gülçin Santırcıoğlu, oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanmıştır. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Gülçin Santırcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Gülçin Santırcıoğlu kaç yaşında, nereli? Gülçin Santırcıoğlu hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Gülçin Santırcıoğlu 25 Temmuz 1977'de İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2022-günümüz Yalı Çapkını

2019-2020 Hercai

2018 Nefes Nefese

2016 Diriliş Ertuğrul

2016 Oyunbozan

2015 Kara Ekmek

2013-2014 Osmanlı Tokadı

2011-2012 Bir Çocuk Sevdim

2010 Doktorlar Tuba Aygün

2010 Sensiz Yaşayamam

2007-2009 Elveda Rumeli

2006 Gülpare

2005 Aynalar