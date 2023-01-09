Oyuncu Gülçin Kültür kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Gülçin Kültür kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gülçin Kültür Şahin kimdir? Gülçin Kültür kaç yaşında, nereli? Gülçin Kültür oynadığı film ve diziler neler? İşte detaylar...

Gülçin Kültür Şahin, 2018 yılında Adım Feuerbach adlı oyunda Selçuk Yöntem ve Toprak Can Adıgüzel ile birlikte rol almıştır. Ömer dizisiyle adından söz ettiren Gülçin Kültür kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Gülçin Kültür Şahin kimdir? Gülçin Kültür kaç yaşında, nereli? Gülçin Kültür oynadığı film ve diziler neler? Detaylar haberimizdedir…

GÜLÇİN KÜLTÜR KİMDİR?

Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ile birlikte araştırma görevliliği yaptı.

2012 yılında Tarım Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Bu sırada TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine de ilk adımını attı. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başladı. 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörü olarak görev aldı. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım Bakanlığı'ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

2018 yılında Adım Feuerbach adlı oyunda Selçuk Yöntem ve Toprak Can Adıgüzel ile birlikte rol aldı. Yine aynı yıl yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı Kelebekler filmindeki "Hatice" rolü ile 2018 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Oyunculuğun yanı sıra 2017 yılından beri Milliyet Kitap'ta kitap tanıtımı üzerine yazılar yazmaktadır.