Gülçin Karakaya kaç yaşında? Gülçin Karakaya kimdir? İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya Instagram hesabı ne? - Haberler

Gülçin Karakaya kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Gülçin Karakaya hakkında İbrahim Tatlıses dün İbo Show'da açıklamalar yaptı. İşte Gülçin Karakaya hakkında merak edilen Gülçin Karakaya kimdir, Gülçin Karakaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisinin ismi Gülçin Karakaya olarak biliniyor. Hakkında çok bilginin olmadığı Gülçin Karakaya 26 yaşında.

İbrahim Tatlıses aradığı aşkı 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenildi.

GÜLÇİN KARAKAYA KAÇ YAŞINDA?

İzmir'de dünyaya gelen Gülçin Karakaya, 26 yaşında. İbrahim Tatlıses ile 1,5 yıldır ilişkisi bulunan Karakaya ile İbrahim Tatlıses evlendi. İbrahim Tatlıses programında, evliliği duyurdu.

GÜLÇİN KARAKAYA INSTAGRAM HESABI NE?

Gülçin Karakaya "imgulckarakaya" Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:

.

Haberler.com - Gündem