Gülçin Hacıevliyagil Ayçe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? TV Habercisi Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin hayatı ve biyografisi!

Habertürk TV haber muhabiri ve spikeri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Gülçin Hacıevliyagil Ayçe kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

GÜLÇİN HACIEVLİYAGİL AYÇE KİMDİR?

Marmara İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okudu. 1998 yılında mezun oldu. 1997'den itibaren haberin içinde çalıştı. İlk görev aldığı kurum Kanal D haber'>Haber Merkezi'ydi. Kanal D'de, 5 yıl boyunca prodüktör ve muhabir olarak görev aldı. Daha sonra Star Tv'de Uğur Dündar yönetimi'ndeki haber merkezinde çalıştı. 2002 yılında Show TV Haber Merkezi'nde muhabirliğe devam etti. Gazeteci Coşkun Aral'ın sunduğu Haberci programının yönetmenliğini üstlendi. Show Tv haber Merkezi'nin İzmir sorumlusu olarak aynı kurumda 2007'ye kadar çalıştı. Ege TV'de iki yıl boyunca Haber Koordinatörlüğü yapan Gülçin Hacıevliyagil Ayçe 2010'dan bu yana Habertürk TV 'de Muhabir olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. İzmir ve İstanbul'da düzenlenen gazetecilik yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (2015) Sedat Simavi Ödülünün sahibidir.