Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Gülçin Avşar hakkında araştırmalar yapılıyor. Gülçin Avşar kimdir? Gülçin Avşar kaç yaşında, nereli? Gülçin Avşar hayatı ve biyografisi!

Aslen Bitlisli olan Avşar, ailesinin 1980 darbesi sonrasında sıkı yönetim komutanlığı kararıyla sürgün edilmesi nedeniyle 1985 yılında Konya-Ereğli'de doğdu.

Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesindeki eğitimini tamamladıktan sonra 2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılından itibaren İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

TMK (Terörle Mücadele Kanunu) Mağduru Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları, Silikozis Hastası Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi, Benim İçin Ölme-Öldürme, Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı, Yüzleşme Derneği gibi sivil toplum faaliyetleri içerisinde yer alarak yasa çalışmalarının yürütülmesinde görev aldı. 2013'te TESEV tarafından yayımlanan "Faili Meçhuller ve Kayıplar" raporunu yazdı.

Demokratikleşme ve Kürt meselesinin çözümüne yönelik teorik ve pratik çalışmalarda yer aldı. Çeşitli gazete ve dergilerde güncel siyasi meselelerle ilgili yazılar yazmaktadır.