Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Zafer oldu. Peki, Gülcemal Zafer'in hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Zafer kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Zafer (Ayda Aksel) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal Zafer kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Zafer Pehlivan ( Ayda Aksel ) kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÜLCEMAL ZAFER KİMDİR? GÜLCEMAL ZAFER'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Gülcemal dizisinde Zafer Pehlivan karakterini "Ayda Aksel" canlandırmaktadır.

AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel (d. 31 Ekim 1962, İstanbul), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.

Hayatı

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı. ''Diyalog"da ders verdi.

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.